Тривожні повідомлення про Філіпа Кіркорова облетіли мережу

Так, 24 вересня в ЗМІ з'явилася інформація, що батько короля естради, болгарський співак Бедрос Кіркоров, госпіталізований в одну з московських лікарень. Нібито 88-річний артист відчув нездужання, і лікарі, встановивши порушення ритмів серця, поклали його в медичний заклад.

Пізніше з'ясувалося, що Бедрос Пилипович відчуває себе прекрасно. Артист спростував чутки про свою госпіталізацію, здивувавши журналістів коментарем.

"Дурниця! Приїхав з Сочі, перевірився на коронавірус. Все в порядку, я на дачі зараз!", - заявив батько поп-короля.

При цьому, як відомо, раніше у Бедроса Кіркорова діагностували китайський вірус. На початку вересня тести показували його наявність кілька разів. Артиста навіть оголосили в розшук.

Після чого Кіркоров-старший здав негативний тест і повинен був дотримуватися самоізоляцію. Але, як бачимо, артист встиг злітати в Сочі, і по прибуттю здав ще один тест.

Раніше ми повідомляли, фото Філіпа Кіркорова на даху будівлі спантеличило шанувальників - той з роками все більше стає схожим на свого батька.

"Вечоріло... Красиво вечоріло. У такі магічні вечори ми створюємо музику для Євробачення з моїми друзями. Отже, починається диво!", - підписав фото співак.

У коментарях Філіпу залишили масу компліментів, але знайшлися і ті, хто присоромив співака за запущений "сивий" вигляд, порадивши йому пофарбувати волосся.

"Сивину терміново прибрати", "відчувається буде жаришка", «з роками став схожий на свого батька», «красивий, без понтів і пафосу!))) Ось він, справжній наш Філіп Кіркоров", "Красивий чоловік!!! Сивина личить!!! Супер!", - писали користувачі.

Нагадаємо, що над втомленим Кіркоровим в шортах посміялися, кадри з літака: "а сумочка ваша або дітей?".

Як повідомляла Politeka, Філіп Кіркоров попередив про велику небезпеку і показав себе лежачого: "Все, на пенсію?".

Також Politeka писала, що щасливий Кіркоров пристрасно розцілував Пугачову, схопивши за випирає місце:»Ти розбиваєш мені серце".