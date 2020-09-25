До українців звернулися з важливим попередженням щодо банківських вкладів

Про це заявив економіст Тарас Козак в ефірі телеканалу Obozrevatel TV.

Так, експерт незважаючи на прогнозоване зростання курсу долара не радить українцям робити вклади виключно в іноземній валюті.

"Я як фінансист не рекомендував би вкладати всі свої кошти в долари або в євро. Найкращий підхід - це диверсифікувати свої активи. Тобто частина портфеля заощаджень повинна бути в іноземній валюті, в тому числі і в доларах, в тому числі і в євро. Частину своїх заощаджень потрібно тримати в гривні", - заявив експерт.

При цьому економіст зазначив, що, враховуючи прогнозовану урядом і Нацбанком інфляцію 2021 року – до 8% і до 6% відповідно, – при прибутковості облігацій внутрішньої державної позики на рівні 10-11% вкладення в них "покриває всі гірші прогнози по інфляції".

Також Козак додав, що особливо орієнтуватися на закладений у бюджеті на 2021 рік курс 29,1 гривень за Долар не варто. За його словами, це формальний показник, а реальний залежить від безлічі факторів і більш менш точно спрогнозувати його вкрай складно.

Зазначимо, днями стало відомо, що загальна сума вкладів фізосіб (у тому числі фізосіб-підприємців, ФОП) в банках-учасниках Фонду гарантування вкладів у серпні збільшилася на 1,1 млрд грн – з 553,4 млрд грн до 554,5 млрд грн.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок вересня вклади в національній валюті становлять 318,7 млрд грн (57,5%), а вклади в іноземній валюті – 235,8 млрд грн (42,5%).

У разі банкрутства того чи іншого банку при здійсненні Фондом виплат за вкладами в іноземній валюті вони переводяться в національну валюту за офіційним курсом, встановленим Нацбанком на день початку процедури виведення цього банку з ринку.

Так, вкладникам неплатоспроможних банків України протягом серпня 2020 року був виплачено 26,6 млн грн.

Нагадаємо, раніше було проведено опитування в результаті якого сформувався ТОП-3 найпопулярніших причин скарг на українські фінустанови:

неправомірні дії щодо стягнення заборгованості-31%;

відмова від реструктуризації боргу-11%;

дзвінки тим особам, які не брали кредит, з вимогою погасити заборгованість-7%

Нагадаємо, НП з банківськими картами українців, ПриватБанк вже попередив: "активувати не можна..."

Як повідомляла Politeka, НБУ терміново звернувся до українців: можна позбутися всіх грошей.

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