На фоне карантина и пандемии украинцы начали массово забирать деньги со своих счетов в банках

Согласно отчету, который опубликовал госрегулятор, в августе гривневые вложения населения на счетах украинцев сократились на 0,4%, и по состоянию на 1 сентября 2020 года оказались на уровне в 362,5 млрд.

В банках ранее сообщали, что рост вложений населения, который фиксировался до сих пор, был связан с увеличением остатков на карточных счетах.

Это были не банковские депозиты, а в основном карты, на которые украинцы получали зарплаты.

В августе ставки по вложениям населения не только не поднимали. Наоборот, финансисты решили опустить свои проценты для клиентов, передает Страна.

В отчете НБУ говорится, что средние доходности по вкладам в национальной валюте за прошлый месяц сократились следующим образом:

• по 3-месячным - с 8,65% до 8,3% годовых;



• по 6-месячным - с 8,67% до 8,48% годовых;



• по 9-месячным - с 8,86% до 8,84% годовых;



• по 12-месячным - с 8,84% до 8,6% годовых.

Если анализировать вложения украинцев в валюте, то проценты опустились на 0,6-0,18 годовых, средние ставки находились в рамках 0,58-1,1% годовых. Люди привыкли к мизерным доходностям, и большего от банков не ждали.

Эксперты не сомневаются, что гривневые вклады украинцев сократились из-за следующих причин:

низкие процентные ставки от банков

украинцы много тратились в августе (отпуск, подготовка к школе и т.п.)

конвертация гривны в валюту (ожидали девальвацию нацвалюты)

Добавим, что в Нацбанке также отчитались об объемах валюты, которая была продана государственным регулятором на межбанке.

Согласно данным, опубликованным на официальном портале регулятора, НБУ в период с 14 по 18 сентября продал $71 млн.

В пресс-службе подчеркивают, что Нацбанк все $71 млн продал в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты.

В 2020 году НБУ купил на межбанке валюты на $4,509 млрд и продал на $3,363 млрд. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты НБУ составила $1,147 млрд.

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