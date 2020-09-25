Погода на вихідних 26-27 вересня готує українцям ряд випробувань

Про те, до чого потрібно бути готовими, розповіла синоптик Наталя Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Варто зазначити, що погода в суботу та неділю готує різні «сюрпризи».

Так, у суботу основна небезпека буде від сильного штормового південно-східного вітру. Справа зокрема в тому, що зараз знову почали палити суху траву, а за таких погодних умов вогонь може швидко поширитися на великі території.

26 вересня прогнозують дощі пройдуть у західних областях України, локально - на Одещині, вночі місцями на Вінниччині.

На решті території України субота буде сухою.

Температура повітря в суботу ще буде високою, +23+27 градусів, у західних через дощі прохолодніше, до +19+23 градусів.

Суттєво зміниться погода в неділю з проходом атмосферного фронту циклону з кокетливим ім'ям Wicca.

Опади протягом доби 27 вересня пройдуть через всю територію України. Спочатку вночі дощитиме на Заході, потім впродовж дня дощі потягнуться далі через центральну частину, захоплять Північ, місцями Південь, а вже аж на вечір-пізній вечір неділі чи вже у ніч на понеділок дійдуть дощі до східних областей.

Сильний південно-східний вітер залишиться на території України і в неділю.

Температура повітря у неділю становитиме +14+19 градусів на Заході, 18+23 градусів на Півночі України та у Вінницькій області, +22+26 градусів у більшості центральних областей, 23+26 градусів на Сході України, до +23+26 градусів повітря прогріється на Півдні.

У Києві в суботу буде сильний, до штормових поривів, вітер південно-східного напрямку. Без дощу, але вже з хмарками. Вдень +25 градусів.

У неділю в столиці очікується дощ, сильний вітер та зниження температури повітря до +19, +20 градусів.

Такі вибрики погоди можуть погано вплинути на самопочуття.

«Отже, в Україну поступово заходить явно інша повітряна маса. Тому через ці синоптичні зміни можливі загострення серцево-судинних недуг, стрибки артеріального тиску, настрою і, взагалі, масове похнюплення носів», - попередила синоптик.

Нагадаємо, осінь скасовується, бабине літо увірветься в Україну і порадує теплом.

Як повідомляла Politeka, антициклон обрушиться на українців, тумани і спека під +30.

Також Politeka писала, що дощі проженуть бабине літо: з'ясувалося, скільки ще днів українцям насолоджуватися теплом.