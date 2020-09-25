Погода на выходных 26-27 сентября готовит украинцам ряд испытаний

О том, к чему нужно быть готовыми, рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что погода в субботу и воскресенье готовит различные «сюрпризы».

Так, в субботу основная опасность будет от сильного штормового юго-восточного ветра. Дело в том, что сейчас снова начали жечь сухую траву, а при таких погодных условиях огонь может быстро распространиться на большие территории.

26 сентября прогнозирующие дожди пройдут в западных областях Украины, локально - в Одесской области, ночью местами в Винницкой области.

На остальной территории Украины суббота будет сухой.

Температура воздуха в субботу еще будет высокой, +23+27 градусов, в западных из-за дождей прохладнее, до +19+23 градусов.

Существенно изменится погода в воскресенье с проходом атмосферного фронта циклона с кокетливым именем Wicca.

Осадки в течение суток 27 сентября пройдут через всю территорию Украины. Сначала ночью будет дождливо на Западе, потом в течение дня дожди потянутся далее через центральную часть, захватят Север, местами Юг, а уж на вечер-поздний вечер воскресенья или уже в ночь на понедельник придут дожди в восточных областей.

Сильный юго-восточный ветер останется на территории Украины и в воскресенье.

Температура воздуха в воскресенье составит +14+19 градусов на Западе, 18+23 градусов на Севере Украины и в Винницкой области, +22+26 градусов в большинстве центральных областей, 23+26 градусов на Востоке Украины, до +23+26 градусов воздух прогреется на Юге.

В Киеве в субботу будет сильный, до штормовых порывов, ветер юго-восточного направления. Без дождя, но уже с облаками. Днем +25 градусов.

В воскресенье в столице ожидается дождь, сильный ветер и снижение температуры воздуха до +19, +20 градусов.

Такие капризы погоды могут плохо повлиять на самочувствие.

"Итак, в Украину постепенно заходит явно другая воздушная масса. Поэтому из-за этих синоптических изменений возможны обострения сердечно-сосудистых недугов, скачки артериального давления, настроения и, вообще, массовое уныние», - предупредила синоптик.

Напомним, осень отменяется, бабье лето ворвется в Украину и порадует теплом.

Как сообщала Politeka, антициклон обрушится на украинцев, туманы и жара под +30.

Также Politeka писала, что дожди прогонят бабье лето: выяснилось, сколько еще дней украинцам наслаждаться теплом.