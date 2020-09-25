Українці можуть вже прощатися з бабиним літом

Про це пише Politeka.net.

Так, Укргідрометеоцентр опублікував свіжий прогноз погоди на сьогодні, 25 вересня.

Згідно з прогнозом, деяким областям варто очікувати повернення дощів. Так, неповезе жителям Закарпатської, Львівської, Волинської, Івано-Франківської, Рівненської, Чернівецької, Тернопільської та Хмельницької областей.

Вночі в цих регіонах буде від +11 до +13 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +23..+ 25 градусів.

На півдні, півночі і сході - сонячно і без опадів. Найспекотніше буде в Криму, Дніпропетровській та Херсонській областях - вдень до +28 градусів, а вночі - +14..+ 16 градусів. В інших областях вдень синоптики прогнозують від +24 до + 26 градусів.

Що стосується Києва, то сьогодні тут також буде сухо і без опадів. Вночі похолодає до + 13, а вдень повітря прогріється до позначки в +27 градусів.

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Як прогнозує синоптик Леонід Горбань, у жовтні очікується 21-24 мм опадів на півдні і 17-24 мм - на півночі. Температура на початку місяця буде варіюватися від 4-5 градусів зі знаком плюс вночі до 16-18 градусів з плюсом вдень.

Народний синоптик припустив, що в другій половині жовтня можливі морози до 2-4 градусів, також очікуються сніг і дощ. У південних регіонах традиційно буде тепліше.

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