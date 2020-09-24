Співачка Наташа Корольова вирішила пробачити скандальну зраду Тарзана з двома жінками

Кілька днів тому артистка зізналася, що знає про зраду чоловіка з двома дівчатами. При цьому вона відмовилася коментувати що-небудь і навіть заявила, що вирушила на Відпочинок з Сергієм, поки ЗМІ поширюватимуть про їхню сім'ю плітки.

Примітно, що по поверненню з подорожі Королева вирішила випустити новий трек, дуже відповідний під історію з Тарзаном. І, судячи з усього, тепер вона буде жити мирно з чоловіком, пробачивши зраду:

"Наташа Корольова випустила новий трек, який дуже підходить під історію з Тарзаном! Під постом в Інстаграмі вона написала, що кожна сім'я проходить кризу. Більш того, вона натякнула, що все-таки пробачила Тарзана😁», - сказано в повідомленні у фан-акаунті зірки.

Користувачі Мережі тут де відповіли на побачене і розповіли, що думають з приводу скандалу:

"Яка радісна новина. Життя вдалося . Тарзана пробачили 😊", " черговий Пі АР хід ️ ️ дістали вже🤦♀️🤦♀️🤦♀️», «спливло відео, викрили вас, так будьте при цьому мужиком, а не ганебною поганню.Адже якби нічого не пррізошло, ви б досі всречалісь з цією дівчиною«, " про яку зраду може йти мова? А танці голим на сцені, це не зрада?? Наталя якщо на таке не звертала увагу, то вже й це можна пробачити«, " нещасна сімейка !!! Син напевно теж такий росте !!!", "Перший раз чи що прощає?", "Кому цей старий кентавр потрібен крім неї? Театр одного актора!!!! Сам себе назвав 200% мужиком. 😂😂😂».

Варто нагадати, що напередодні в їхній родині прогримів неабиякий скандал. Сергій Глушко (справжнє ім'я Тарзана) публічно зізнався у своїх зрадах з маловідомою актрисою Анастасією Шульженко. Дівчина заявила, що вагітна від шоумена, а Наташа Корольова і її чоловік подали заяву про крадіжку коштовностей з квартири.

Знаменитість присвятила сімейним одкровенням новий пост на своїй сторінці в "Instagram". Виконавиця виклала відео з фрагментом свого нового треку під назвою "Червона помада". На фото-обкладинці можна видно лише частину голови і плече Наташі, яка постала на червоному тлі з яскраво-червоною помадою і сережками.

"Кожна сім'я проходить через кризу, з якої одні сім'ї виходять перетвореними, з новими правилами і оновленою структурою сімейних ролей, а інші втрачають все те небагато, чим володіли! У японській мові слово криза складається з 2 ієрогліфів один перекладається "руйнування", другий"Шанс"! Руйнування дає нам новий шанс!", - написала Королева. Ймовірно співачка натякає, що пробачить Тарзана. Однак у пісні можна почути:"він виявився не той".

Нагадаємо, що принижений Тарзан розповів про зради Наташі Корольової і вагітної коханки: "мене розвели, я повівся".

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