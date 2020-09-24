Відома співачка, гість скандальних шоу Наталія Штурм поділилася рідкісним кадром з Тарзаном

Як повідомляє Politeka.net, раніше співачка вже розповідала, що до Корольової Тарзан намагався залицятися до неї. Крім цього, молодий стриптизер знімався в її кліпі. Тепер Штурм поділилася архівним кадром, на якому вона стоїть поруч з Тарзаном і своєю донькою Оленою. За словами артистки, це фото зроблено в 1998 році.

"Провали в пам'яті, але я правда забула що не тільки в річці плескалася з Тарзаном. Ось же курйоз... Архіви, архіви, архіви. Скільки там ще вилізе милих сімейних компроматів", - заінтригувала шанувальників Штурм.

За кілька днів під постом артистки зібралося багато коментарів. Люди дивуються, як Наташа Корольова могла подивитися на Тарзана, адже виглядав він не дуже красивим.

"Дуже гарненька, вам так більше пасує! А на Тарзана новий компроматик! Потрібно терміново до Малахова", "молодий, як у кліпі, він був гірше", "за хайп мати рідну готові продати", "як же Корольова могла взагалі подивитися на нього після того суспільства, в якому оберталася...так опустила свій рівень", "А тут Тарзан не такий вже красивий... Його кучері прикрашають, і м'язи. А тут цього немає у нього", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Тарзан приголомшив витівкою після зради Корольової, кадри вже в мережі:"ми з Наташкою...".

Як повідомляла Politeka, Наташа Корольова вперше заявила, що чекає їх сім'ю після зрад Тарзана: "він виявився...".

Також Politeka писала, що Садальський вирішив пролити світло на шлюб Тарзана з Корольовою: «він приголомшливий хлопець, вона від нього гуляє...».