Відома співачка, гість скандальних шоу Наталія Штурм поділилася рідкісним кадром з Тарзаном
Як повідомляє Politeka.net, раніше співачка вже розповідала, що до Корольової Тарзан намагався залицятися до неї. Крім цього, молодий стриптизер знімався в її кліпі. Тепер Штурм поділилася архівним кадром, на якому вона стоїть поруч з Тарзаном і своєю донькою Оленою. За словами артистки, це фото зроблено в 1998 році.
"Провали в пам'яті, але я правда забула що не тільки в річці плескалася з Тарзаном. Ось же курйоз... Архіви, архіви, архіви. Скільки там ще вилізе милих сімейних компроматів", - заінтригувала шанувальників Штурм.
За кілька днів під постом артистки зібралося багато коментарів. Люди дивуються, як Наташа Корольова могла подивитися на Тарзана, адже виглядав він не дуже красивим.
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"Дуже гарненька, вам так більше пасує! А на Тарзана новий компроматик! Потрібно терміново до Малахова", "молодий, як у кліпі, він був гірше", "за хайп мати рідну готові продати", "як же Корольова могла взагалі подивитися на нього після того суспільства, в якому оберталася...так опустила свій рівень", "А тут Тарзан не такий вже красивий... Його кучері прикрашають, і м'язи. А тут цього немає у нього", - пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, що Тарзан приголомшив витівкою після зради Корольової, кадри вже в мережі:"ми з Наташкою...".
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