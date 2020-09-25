Популярна співачка Наташа Корольова підкорила пікантним образом після скандалу з її чоловіком Тарзаном
Як повідомляє Politeka.net, знаменитість виклала на своїй сторінці в "Instagram" музичне відео, на якому показала свої принади у всій красі (щоб подивитися, скрольте до кінця).
Виконавиця представила фрагмент своєї нової пісні "Червона помада" в живому виконанні. Наташа Корольова заспівала Приспів перед камерою в невеликій кімнаті, вбравшись у червону в білий горох сукню з мереживними оборками. Як і в пісні, на губах у неї яскрава помада, а образ довершили великі сережки в стилі червоних ягід.
Варто відзначити, що сукня оголила плечі і акцентувала увагу на бездонному декольте. Сама Наташа Корольова показала свій пишний бюст пишним планом і навіть злегка здавила груди руками з боків.
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У пісні йдеться про нерозділене кохання:
"Червона помада мені йде,
А він виявився не той.
Твоя взяла.
У новій сукні мене несе.
Для нього я невидима,
навіть якщо роздягнуся догола".
Багато користувачів соціальної мережі розкритикували нову пісню Наташі Корольової, хоча знайшлися і ті, кому вона сподобалася:
"Дааа... Наталя, ви стаєте примітивною з такими піснями, будь ласка, поверніться, колишня, якою ми вас любимо"; " Наташа красуня ! Але весь цей цирк не котить .. тема аж надто вульгарна! .. пісня на смак.."; "Жах! Це не пісня, мої бідні вуха і очі!😂 "; "Безглузда пісня. Про образу за зраду чоловіка"; " Наташа ви Супер❤️❤️❤️"; " Наташка, тобі абсолютно все йде😍";"прожиті роки з Тарзаном наклалися на інтелект, що поробиш-маємо те, що залишилося🙈 👎".
Раніше в зірковій родині прогримів скандал, Сергій Глушко (справжнє ім'я Тарзана) зізнався, що змінив Наташі Корольової з маловідомою актрисою. Остання вирішила розповісти історію в ЗМІ і заявила, що завагітніла від шоумена.
Нагадаємо, що принижений Тарзан розповів про зради Наташі Корольової і вагітної коханки: "мене розвели, я повівся".
Як повідомляла Politeka, коханка Тарзана показала втіхи з чоловіком королевою, розкривши таємницю роману: "робили це на очах…»