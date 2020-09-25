Анастасія Шульженко, яку вважають коханкою чоловіка Наташі Корольової Сергія Глушка (Тарзана), з глузуванням прокоментувала зізнання стриптизера у зраді

Як передає Politeka.net, актриса опублікувала відеозвернення на своїй сторінці в Instagram.

У ролику Шульженко прокоментувала кілька уривків з відеознання Тарзана.

"Мене розвели, я повівся внаслідок свого сексизму", - каже в ролику Сергій Глушко.

У відповідь на це дівчина вирішила показати, що слово вжито явно помилково.

"Сексизм - це набір упереджень та упередження щодо людей або дискримінація людей за ознакою статі чи гендеру. Упередження, або негативне ставлення, або антипатія по відношенню до людей певної статі», — відповіла Шульженко на фразу стриптизера.

Ще один цікавий момент. Під час звернення дівчини на тлі грає нова пісня Корольової «Красная помада»:

Красная помада мне идёт

А он оказался не тот

А он оказался не тот

В новом платье меня несёт

А он оказался не тот

Для него я невидимая

Даже если разденусь догола.

Відеозвернення викликало бурхливе обговорення в Мережі. При цьому думки щодо того, що відбувається розділилися. Хтось взагалі вважає, що історія зі зрадою постановочна.

«Наташа, начебто, не з вільним Ніколаєвим каламутила», «Червона помада тобі не йде .... Наташа в 100 разів красивіше і цікавіше. Хоч з Тарзаном, хоч без нього-вона особистість! А ти пустушка. І своїми висера зайвий раз доводиш це. Дно. Просто дно. Поговорять трохи про тебе і забудуть, нікому ти нафіг не здалася», «А з чого така істерія? Можна подумати, у нього це перший лівак. Яка любов до Наташка, про що ви взагалі? Це ж ШОУ», «Скільки тобі заплатили то хоч подружжя Корольових? », - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що, поки Королева була на відпочинку, її чоловік Сергій Глушко запросив в квартиру кілька дівчат.

Після їх відходу у подружжя нібито пропали ювелірні прикраси і гроші. В результаті співачка і її чоловік подали заяву в поліцію.

Однак пізніше одна з дівчат заявила, що у неї були тривалі інтимні стосунки з Тарзаном.

Після цього Глушко записав відео, в якому зізнався у зраді, але потім видалив цей ролик.

Зазначимо, адвокат коханки Тарзана Анастасії Шульженко розповів, що в планах пасії було узаконити стосунки з Сергієм Глушко. Для цього стриптизер повинен розлучитися з Наташею Корольовою.

Нагадаємо, принижена Королева розповіла, як живе з Тарзаном після зрад, в мережі не стрималися: "Кому цей старий кентавр потрібен..."

Як повідомляла Politeka, очманіла Королева розбурхала непристойним виглядом після зради Тарзана: "якщо роздягнуся..."

Також Politeka писала, як виглядав Тарзан до зустрічі з Наташею Корольовою, в мережі вражені: "завжди так очі випинає?"