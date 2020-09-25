Анастасия Шульженко, которую считают любовницей мужа Наташи Королевой Сергея Глушко (Тарзана), с издевкой прокомментировала признание стриптизера в измене
Как передает Politeka.net, актриса опубликовала видеобращение на своей странице в Instagram.
В ролике Шульженко прокомментировала несколько отрывков из видеопризнания Тарзана.
"Меня развели, я повелся вследствие своего сексизма", – говорит в ролике Сергей Глушко.
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В ответ на это девушка решила показать, что слово употреблено явно ошибочно.
«Сексизм — набор предрассудков и предвзятое отношение к людям или дискриминация людей по признаку пола или гендера. Предубеждение, или негативное отношение, или антипатия по отношению к людям определенного пола», — ответила Шульженко на фразу стриптизера.
Еще один интересный момент. Во время обращения девушки на фоне играет новая песня Королевой «Красная помада»:
Красная помада мне идёт
А он оказался не тот
А он оказался не тот
В новом платье меня несёт
А он оказался не тот
Для него я невидимая
Даже если разденусь догола.
Видеообращение вызвало бурное обсуждение в Сети. При этом мнения относительно происходящего разделились. Кто-то вообще считает, что история с изменой постановочная.
«Наташа, вроде, не со свободным Николаевым мутила», «Красная помада тебе не идёт....Наташа в 100 раз красивее и интереснее. Хоть с Тарзаном, хоть без него-она личность! А ты пустышка. И своими высерами лишний раз доказываешь это. Дно. Просто дно. Поговорят немного о тебе и забудут, никому ты нафиг не сдалась», «А с чего такая истерия? Можно подумать, у него это первый левак. Какая любовь к Наташк, о чем вы вообще? Это же ШОУ», «Сколько тебе заплатили то хоть чета Королевых?», - пишут в комментариях.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что, пока Королева была на отдыхе, ее муж Сергей Глушко пригласил в квартиру несколько девушек.
После их ухода у супругов якобы пропали ювелирные украшения и деньги. В результате певица и ее муж подали заявление в полицию.
Однако позднее одна из девушек заявила, что у нее были длительные интимные отношения с Тарзаном.
После этого Глушко записал видео, в котором признался в измене, но потом удалил этот ролик.
Отметим, адвокат любовницы Тарзана Анастасии Шульженко рассказал, что в планах пассии было узаконить отношения с Сергеем Глушко. Для этого стриптизер должен развестись с Наташей Королевой.
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