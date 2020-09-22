Муж Наташи Королевой, шоумен и стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) после измены решил рассказать о чувствах к жене

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Тарзан опубликовал фрагмент видео на котором исполняет песню Владимира Кузьмина:

нe пoгac в душe пoжap

И ecли ты eщe тaкoй жe, кaк и я

He pacтepяй нeбecный дap.

Бeлыe, дикиe кoни

B дaль нecут мeня

Kудa нe знaю caм…

«Саша и Лена! Будьте счастливы, друзья! И любите друг дружку крепко, как мы с Наташкой любим друг друга!», - подписал видео муж певицы.

Отметим, комментарии к посту отключены. Вероятно, Тарзан предвидел массу реплик относительно недавней измены.

Напомним, что Тарзан попался на изменах, когда его любовница решила слить личное видео с артистом в сеть. На кадрах видно, как Сергей Глушко изменяет своей звездной жене Наташе Королевой. Сам артист записал видео, в котором не стал отрицать факт измены.

Отметим, адвокат любовницы Тарзана Анастасии Шульженко рассказал, что в планах пассии было узаконить отношения с Сергеем Глушко. Для этого стриптизер должен развестись с Наташей Королевой.

Напомним, что униженный после измены Наташе Королевой Тарзан решился на отчаянный шаг, видео: "Я сделаю...".

Как сообщала Politeka, измена Тарзана Наташе Королевой накликала новую беду, брат стриптизера прервал молчание: "Они этого добивались?".

Также Politeka писала, что измученный Тарзан сделал резкое заявление об изменах Королевой, всплыли новые детали: "На тот момент я был...".