Муж Наташи Королевой, шоумен и стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) после измены решил рассказать о чувствах к жене
Как передает Politeka.net, в Инстаграм Тарзан опубликовал фрагмент видео на котором исполняет песню Владимира Кузьмина:
нe пoгac в душe пoжap
И ecли ты eщe тaкoй жe, кaк и я
He pacтepяй нeбecный дap.
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Бeлыe, дикиe кoни
B дaль нecут мeня
Kудa нe знaю caм…
«Саша и Лена! Будьте счастливы, друзья! И любите друг дружку крепко, как мы с Наташкой любим друг друга!», - подписал видео муж певицы.
Отметим, комментарии к посту отключены. Вероятно, Тарзан предвидел массу реплик относительно недавней измены.
Напомним, что Тарзан попался на изменах, когда его любовница решила слить личное видео с артистом в сеть. На кадрах видно, как Сергей Глушко изменяет своей звездной жене Наташе Королевой. Сам артист записал видео, в котором не стал отрицать факт измены.
Отметим, адвокат любовницы Тарзана Анастасии Шульженко рассказал, что в планах пассии было узаконить отношения с Сергеем Глушко. Для этого стриптизер должен развестись с Наташей Королевой.
Напомним, что униженный после измены Наташе Королевой Тарзан решился на отчаянный шаг, видео: "Я сделаю...".
Как сообщала Politeka, измена Тарзана Наташе Королевой накликала новую беду, брат стриптизера прервал молчание: "Они этого добивались?".
Также Politeka писала, что измученный Тарзан сделал резкое заявление об изменах Королевой, всплыли новые детали: "На тот момент я был...".