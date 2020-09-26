Відома модель Демі Роуз показала себе в максимально гарячому вигляді на радість фанатів

На фото Демі здалася в тому, що можна назвати топом з блискучих елементів і ланцюжків. Зірка доповнила образ пов'язкою на голові, а волосся залишила розпущеним. Роуз практично не прикрила пишний бюст, який випирав на фото, завдяки чому кадр став максимально спекотним. Про це пише Politeka.net ссо посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки під фото і не писали коментарі, але так і хочеться сказати: "Яка розкіш, аж серце щемить".

Раніше ми повідомляли, що модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз повеселилася на відпочинку в стильному топі.

Роуз позувала в коротких джинсових шортах темного відтінку і нюдовом топі з ледве помітним персиковим відтінком. При цьому декольте на ньому не залишає місця уяві, адже вся груди зірки на виду.

Ми писали, що відома модель Демі Роуз показала свої форми на домашньому селфі.

Цього разу Роуз вдалося вразити лише домашнім селфі, на якому вона позувала в мереживному ліфчику з мереживами у формі маленьких квіток і з камінням прямо біля них.

Нагадавши, Демі Роуз спробувала прикрити стразами найпотаємніші місця

А ще Politeka писала, що Демі Роуз без білизни ледь вмістила пишну красу в екстремальне декольте

Також Politeka повідомляла, що Демі Роуз без білизни ледь вмістила пишну красу в екстремальне декольте



