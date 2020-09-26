Известная модель Деми Роуз показала себя в максимально горячем виде на радость фанатов

На фото Деми показалась в том, что можно назвать топом из блестящих элементов и цепочек. Звезда дополнила образ повязкой на голове, а волосы оставила распущенными. Роуз практически не прикрыла пышный бюст, который выпирал на фото, благодаря чему кадр стал максимально жарким. Об этом пишет Politeka.net ссо ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки под фото и не писали комментарии, но так и хочется сказать: "Какая роскошь, аж сердце щемит".

Ранее мы сообщали, что модель купальников и нижнего белья Деми Роуз повеселилась на отдыхе в стильном топе.

Роуз позировала в коротких джинсовых шортах темного оттенка и нюдовом топе с еле заметным персиковым оттенком. При этом декольте на нем не оставляет места воображению, ведь вся грудь звезды на виду.

Мы писали, что Известная модель Деми Роуз показала свои формы на домашнем селфи.

В этот раз Роуз удалось впечатлить лишь домашним селфи, на котором она позировала в кружевном лифчике с кружевами в форме маленьких цветков и с камнями прямо возле них.

Напомним, Деми Роуз попыталась прикрыть стразами самые сокровенные места

А еще Politeka писала, что Деми Роуз без белья едва вместила пышную красоту в экстремальное декольте

Также Politeka сообщала, что Деми Роуз без белья едва вместила пышную красоту в экстремальное декольте



