Известная модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", взбудоражила снимком на закате солнца

Девушка обладает очень пышными формами, которые не намерена скрывать. После того, как в подростковом возрасте Деми избавилась от всяких комплексов, связанных с лишним весом, она заметно преобразилась. Теперь модель всегда и везде акцентирует внимание на ее фигуре, продолжает рекламировать модное белье и будоражить видом на лучших фото в Инстаграм.

Каждый снимок Деми выкладывает на своей странице, чтобы получить несколько сотен отзывов. Фанаты любят обсуждать образы Роуз, ведь она, как уверяет девушка, не делала пластики. Именно поэтому Роуз сравнивают с сестрами Кардашьян, а также часто шутят о том, что Деми выглядит мини-копией Кайли, которая ранее встречалась с тем же парнем, что и сама Роуз.

Девушка примерила черный монокини и показала упругие ягодицы на фоне яркого солнечного заката у побережья. Вот как отреагировали поклонники на очередное «белфи» (селфи, на котором основной акцент сделан на ягодицах. Термин придуман Ким Кардашьян) в сети Инстаграм:

«Нет ничего более мирного, чем прямо здесь, прямо сейчас», «Великолепно😮😮😮💗», «🔥Красивая красотка Babewatch 😍😘😘💖🌹🔥», «😍 Идеальная женщина - лучшее определение для Деми Роуз», «Хорошее фото 🌷🌹🌹🌹😍😍», «Идеальная девушка,» «Дай мне еще разок увидеть это фото», «Совершенство», «Ты выглядишь как Кайли здесь», «Живи своими картинками».

Ранее пышногрудая модель показала, что может покорять далеко не одним бюстом. Обладательница привлекательной фигуры далеко не всегда была такой уверенной в себе. В подростковом возрасте Деми комплексовала по поводу своих пышных форм и даже получила проблемы с желудком из-за экстремального похудения при котором голодала, чтобы избавиться от лишнего веса.

После того, как девушка поняла: голодать и менять себя не выход – она изменила подход к восприятию критики окружающих. Теперь девушка является кумиром для миллионов девушек, ведь знает, как это – иметь недостатки. Свои ягодицы и бюст теперь Деми подчеркивает бельем с самым дерзким дизайном. На одном из фото, к примеру, Роуз появилась в белом комплекте с стильной разноцветной вставкой на укороченном топике.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике