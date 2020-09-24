Известная модель Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", предстала в новом откровенном образе

Звезда ежедневно делится в своем Инстаграм фото и видео, в которых показывает, чем занимается, а также демонстрирует свои формы в самых откровенных образах, пишет Politeka.net.

Так, в своем сториз Деми появилась в необычном наряде, благодаря которому можно было рассмотреть идеальные прелести в деталях.

Модель надела на грудь тонкие лямки, напоминающих формой лифчик, однако сами по себе они представляли лишь "каркас" для белья. На обнаженные грудь звезда прилепила сверкающие камушки, которые скрыли от глаз пикантные места. С плеч спала серебряная накидка.

Грудь "торчала" и выглядела очень соблазнительно, притягивая взгляд, так и хочется сказать: "Ого, какой бюст!".

Также Роуз надела сверкающие, похожие на железо, мини-шорты, под которыми выглядывали колготки.

Модель распустила длинные черные волосы, закинув одну часть за ушко и засветив сверкающую сережку.

Фото не собрали много лайков и открытых комментариев, так как в сториз нет такой возможности. Однако можно с уверенностью сказать, что кадры произвели фурор.

Ранее мы писали, что Деми Роуз показала, что может покорять далеко не одним бюстом. Так, красотка продемонстрировала свои ягодицы. Модель появилась в белом комплекте со стильной разноцветной вставкой на укороченном топике.

Благодаря пикантному ракурсу она получила много приятных сообщений.

Напомним, Деми Роуз удалось впечатлить домашним селфи, на котором она позировала в кружевном лифчике со вставками в форме маленьких цветков и с камнями прямо возле них.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике