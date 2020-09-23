Известная модель Деми Роуз показала себя и рассказала о своей философии

На фото Деми показалась в желтом платье с огромным декольте. Роуз дополнила образ черной сумочкой, а волосы решила оставить распущенными. Красотка стояла на фоне стены, демонстрируя упругую грудь, которая еле вместилась в наряд красотки. Сразу можно заметить, что модель не очень любит носить белье. Об этомм пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Во всем, кроме вас самих, нет смысла", - написала Деми.

Фанаты поставили почти 300 тысяч лайков и написали комментарии:

"Такая красивая", "Оглушающая", "Как всегда красиво", "Безумно красивая", "Сладкая", "Детка", "Я хочу поцеловать тебя сладко", "Такая потрясающе красивая малышка", "Ты выглядишь так здорово", "Деми, ты такая потрясающая и великолепная. Мне нравятся твои красивые глаза, твои чувственные губы, твое очаровательное лицо и твоё огненное и эффектное, действительно ВОПРОСНОЕ ТЕЛО !!!".

Сообщалось, что известная модель купальников и нижнего белья Деми Роуз взбудоражила снимком на закате солнца.

Девушка примерила черный монокини и показала упругие ягодицы на фоне яркого солнечного заката у побережья. Вот как отреагировали поклонники на очередное «белфи» (селфи, на котором основной акцент сделан на ягодицах).

Напомним, сочная Деми Роуз в крохотном купальнике показала, как выглядит наслажденье

А еще Politeka писала, что Деми Роуз пикантно потрясла своими "бум-бум" в белом белье

Также Politeka сообщала, что Деми Роуз избавилась от лифчика, едва прикрыв пышные прелести одной рукой



