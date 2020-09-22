Известная модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", примерила полупрозрачный бикини

Деми покоряет социальные сети благодаря пышным формам и своей любви к фотосессиям в провокационных бикини. Девушка не боится показать лишнее, потому смело надевает едва заметное белье или купальники.

В ее профиле в социальной сети Инстаграм довольно много фото, сделанных на природе или же на побережье. Так как Деми нравится баловать себя, девушка также часто посещает курортные зоны и милуется собой у бассейна.

На одном из таких фото девушка показала достоинства в «невидимом» купальнике. Дело в том, что она надела бикини с силиконовыми лямками и довольно крошечной тканью. Нижняя часть ее купальника была настолько ничтожной, что ее было почти не заметить за пышными бедрами модели.

«Будьте ближе к тем, кто любит солнечный свет 🌞», - написала Роуз.

Вот что отвечают фанаты:

«Это просто девочка мечты для всех!!!», «Ты продолжаешь покорять своими бикини», «Делиция несравненная», «Все красиво», «Они становятся все больше и больше👏😢😍😮», «Помогите, это просто роковое искушение», «Почему фотография такая зернистая?», «ты солнце», «Мне это нравится», «😋 .. Me encantan con esos bikinis pequeñitos ... Tan rica la pepa ... 🍆💦💦», «Господи, сколько тут комментариев, просто восхищение🙌🔥», «Идеальная красота, аж лямочки не выдерживают😍», «Соблазнение всегда 😘».

Ранее мы также писали, что Деми обладает очень пышными формами, которые не намерена скрывать. После того, как в подростковом возрасте Деми избавилась от всяких комплексов, связанных с лишним весом, она заметно преобразилась. Теперь модель всегда и везде акцентирует внимание на ее фигуре, продолжает рекламировать модное белье и будоражить видом на лучших фото в Инстаграм.

Каждый снимок Деми выкладывает на своей странице, чтобы получить несколько сотен отзывов. Фанаты любят обсуждать образы Роуз, ведь она, как уверяет девушка, не делала пластики. Именно поэтому Роуз сравнивают с сестрами Кардашьян, а также часто шутят о том, что Деми выглядит мини-копией Кайли, которая ранее встречалась с тем же парнем, что и сама Роуз.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике