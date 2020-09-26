Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе в максимально спокусливому вигляді

На фото Кім здалася в блискучій білизні, стоячи біля стіни з написами, які підсвічувалися. Волосся у моделі були розпущені, а сама красуня дивилася прямо в об'єктив камери. Дівчина без сорому показувала свої ідеальні вигини і п'яту точку, стоячи в профіль до фотографа. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайків і залишили красуню без коментарів, так як зірка викинула кадр в сторіс Instagram, але так і хочеться написати: "насолода для очей, єдина в своєму роді".

Повідомлялося, що корейська модель Кім Лі похвалилася апетитними формами в спортивному топіку.

Кім повела камерою вниз, щоб дати помилуватися своїми досконалостями поблизу. Великі груди зціпилися під тісним топом, найінтимніше стирчало з-під тканини.

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Так Кім Лі сфотографували, коли вона виходила з басейну з оголеними грудьми. При цьому корейська Кардаш'ян накинула на себе лише мокру сорочку, під якою можна побачити найінтимніше - стирчить бюст - просто насолода для очей.

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