Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя максимально близко

На фото красотка позировала в темном платье с огромным декольте. Как можно заметить, Ким не любительница бюстгальтеров, поэтому и в этот раз модель его решила не надевать. Волосы у девушки были распущены, а образ дополнен ярким макияжем. Красавица смотрела прямо в объектив камеры и не обращала внимание, что ее бюст почти не был прикрыт. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется сказать: "Сейчас выпрыгнут, размер что надо!".

Сообщалось, что корейская модель Ким Ли похвасталась красотой в топе.

«Красивая девушка, и честная», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Ким Ли позирует в одном топе, эффектно откинув голову в бок. Дополняли образ модели эффектная прическа и макияж.

Мы писали, что Модель Ким Ли впечатлила пламенным образом.

В этот раз модель решилась на новый эксперимент со своей необычной внешностью, примеряв линзы разного цвета. Чтобы привлечь внимание пользователей сети она позировала в экстравагантном наряде.

Напомним, корейская Кардашьян не смогла вместить наливные "персики" в узкую маечку

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