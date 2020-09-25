Можливий роман Тіни Кароль і Дана Балана, як і раніше, розбурхує публіку: в мережі раз у раз підігрівають інтерес до цього цікавими кадрами

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 35-річної української співачки Тіни Кароль і 41-річного молдавського виконавця Дана Балана в Instagram опублікували свіжий колаж, на якому постали нібито щасливі батьки з немовлям.

Усміхнена Тіна сперлася на коляску, з якої визирала дитина, і робила селфі на телефон, а Дан стояв позаду неї.

"🔗- ти зробила для мене найбільший подарунок! - який? - ти подарувала мені маленьку себе.🔗 ", - йдеться в підписі.

Очевидно, що шанувальники цих двох артистів мріють про те, щоб вони, нарешті, створили сім'ю. І хоч знімок "зліплений" в фоторедакторі, все одно багато хто із захопленням поставився до побаченого. Правда, знайшлися в коментарях й ті, хто не зрозумів "гумору".

"Бомба 😍"

"Як же красиво і які слова шикарні 😍"

"Супер!!! Всі сподіваємося і чекаємо цього!!! 🙌"

"Який жах ... 😥 😥 😥 😥Жахливий і недоречний фотошоп ... досить ліпити 😁 😁 😁 "

"А що вони чоловік і дружина????"

"💕Які ви гарні. Щастя💕Любові💕 вам💕 Вічно"

"Красивий жарт 😸"

"Взяли дитину на прокат і пишаються і не соромно?"

"Це вона вже народила?"



"Чесно?😭 💓 Я впала з ліжка 🤣 💓 💓 💓 це занадто ахбалдєнно❤️"

"Цю сторінку ведуть підлітки. А що від підлітка можна очікувати? Наївність + мрійливість. Розмріялися що Тіна і Дан одружаться😂 можна пробачити для дітей вірити в красиві історії. Дан далеко від Тіни живе. І у нього далеко зовсім інші плани"

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