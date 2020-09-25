Возможный роман Тины Кароль и Дана Балана по-прежнему будоражит публику: в сети то и дело подогревают интерес к этому любопытными кадрами

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц 35-летней украинской певицы Тины Кароль и 41-летнего молдавского исполнителя Дана Балана в Инстаграм опубликовали свежий коллаж, на котором предстали якобы счастливые родители с младенцем.

Улыбающаяся Тина оперлась на коляску, из которой выглядывал ребенок, и делала селфи на телефон, а Дан стоял позади нее.

"🔗- ты сделала для меня самый большой подарок! - какой? - ты подарила мне маленькую себя.🔗", - говорится в подписи.

Очевидно, что поклонники этих двух артистов мечтают о том, чтобы они, наконец, создали семью. И хоть снимок "слеплен" в фоторедакторе, все равно многие с восторгом отнеслись к увиденному. Правда, нашлись в комментариях и те, кто не понял "юмора".

"Бомба 😍👍"

"Как же красиво и какие слова шикарные 😍"

"Супер!!! Все надеемся и Ждём этого!!! 🙌"

"Какой ужас ... 😥😥😥😥Ужасный и неуместный фотошоп ... хватит лепить 😁😁😁"

"А что они муж и жена????"

"💕Які ви гарні. Щастя💕Любові💕 вам💕 Вічно"

"Красивая шутка 😸"

"Взяли ребёнка на прокат и гордятся и не стыдно?"

"Это она уже родила?"



"Честно?😭💓 Я упала с кровати🤣💓💓💓 это слишком АХБАЛДЕННО❤️"

"Эту страницу ведут подростки. А что от подростка можно ожидать? Наивность + мечтательность. Размечтались что Тина и Дан поженятся😂 простительно для детей верить в красивые истории. Дан далеко от Тины живёт. И у него далеко совсем другие планы"

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