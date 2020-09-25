Популярний український співак Дмитро Монатік поділився зворушливим сімейним фото з відпочинку в Туреччині

Як передає Politeka.net, свіжий знімок музикант опублікував у себе в Instagram. На фото Монатік сидів зі своєю коханою дружиною Іриною і двома синами на пірсі, звісивши ноги. Сім'ю сфотографували зі спини, в результаті чого не вдалося розгледіти обличчя дітей виконавця. Як відомо, Монатік приховує своїх дітей і не показує їх обличчя в соцмережах.

"Ну ось... Здається відпочили... Пора починати #НовийРитм", - підписав артист фото, натякаючи, що пора повертатися додому.

За годину його фото зібрало понад 25 тисяч лайків. У коментарях йому залишили масу приємних слів.

"Обожнювані», «улюблені», «Крутиші», «які класні», «щастя вам», «яка красива сім'я», "чарівні", - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що днями шанувальники Монатіка запідозрили його дружину Ірину в третій вагітності. Красуня опублікувала фото в зеленому купальнику, який обтягнув невеликий животик. Користувачі мережі припустили, що сім'я виконавця може чекати поповнення.

"І ніхто не написав, що Ірина чекає поповнення?", "Вагітна", "О, дівчинку чекаєте?", "Є підозри, що ви вагітні", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що дружина Монатіка в купальнику показала бюст у всій красі, навіть Астаф'єва і Дорофеєва оцінили: спекотне фото.

Також Politeka писала, що фігуриста дружина Монатіка в купальнику вразила наповал, Брежнєва не встояла.

А ще Politeka повідомляла, що пишногруда дружина Монатіка засліпила формами на відпочинку в Туреччині:"карколомна дама".