Дружина популярного українського співака MONATIK Ірина Монатік похвалилася пікантним фото з відпочинку в Туреччині

Так, на своїй сторінці в Instagram дружина артиста покрасувалася під палючим сонцем в тісному нюдовом вбранні, передає Politeka.net. Заради ефектного селфі красуня розпустила густе кучеряве волосся, відкрила рот і виставила напоказ пишний бюст.

"Життя в джунглях🌴 🌞", — грайливо підписала знімок Ірина Монатік. Судячи з геолокації, місцем відпочинку зіркова сім'я вибрала турецьке курортне місто Кемер.

Сам MONATIK бурхливо відреагував на публікацію дружини, написавши під фото: "🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 Пожежаааааааа🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥". Також лайк знімку поставила співачка Даша Атаф'єва.

Шанувальники і друзі в коментарях теж оцінили фото, засипавши Ірину компліментами: "Ох, який вогонь!!!", "Нереальна красуня", "Сильно красива!", "карколомна дама", " Ох, Іриша!!", "Яка ж там краса в Кемері".

Раніше дружина Монатіка розбурхала ще одним відвертим літнім знімком. На фотографії красуня, одягнена в суцільний купальник чорного кольору, стоїть на краю басейну, повернувшись в півоберта до камери.

Нагадавши, Катя Осадча помірялася формами з розкішною дружиною Монатіка, яскраві кадри.

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