Дружина українського співака Монатика Ірина показала, як розважається у відпустці
На фото Ірина позувала в зеленому купальнику і капелюсі. Остання була настільки натягнута, що закрила навіть очі від об'єктива камери. Волосся у дівчини були розпущені, а сама красуня показувала, як відпочиває на яхті і свої пишні форми на тлі моря. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Справа в капелюсі", - лаконічно підписала фото красуня.
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Фанати, включаючи Дорофєєву, Цибульську, Горову, Астаф'єву, поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Яка краса", "Нічого собі", " напевно спочатку з думок в голові, а потім вже справа в капелюсі. Супер фотка", "Іра вогонь", "Прекрасна Ірина", "вогонь".
Повідомлялося, що дружина популярного українського музиканта Діми Монатіка показала себе в сукні з пікантною деталлю.
Ірина Монатік з чоловіком вирішили провести останній день літа на модному показі. Про це сама жінка розповіла в своєму Instagram.
Вона поділилася цілою серією кадрів з гламурного заходу. При цьому її образ сам по собі був гідний будь-якого подіуму.
Повідомлялося, що Монатік вперше розповів, коли вони з Іриною Демічевой одружилися.
Так, Раніше він ніколи не розповідав про те, коли одружився на своїй другій половині. Однак, зараз співак вирішив відкрити цю завісу таємниці.
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