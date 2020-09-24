Дружина українського співака Дмитра Монатіка Ірина розбурхала образом в купальнику

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото з відпочинку. Як відомо, зараз Ірина з сім'єю відпочиває за кордоном. На курорті вони зустрілися з ще однією зірковою сім'єю - Надею Дорофеєвою і Володимиром Дантесом, з якими провели кілька незабутніх днів.

На фото Ірина постала в красивому зеленому купальнику, який підкреслив пишні груди красуні і округлі стегна. Ірина встала біля каменів і дивилася в кадр.

"Наш відпочинок наближається до завершення. Ми щасливі, що все-таки вдалося ненадовго вирватися на море з сім'єю і друзями. Ми перезавантажилися і готові приступати до улюбленої роботи. З вдячністю і любов'ю", - підписала фото Ірина.

За дві години під її постом залишили майже 6 тисяч лайків. Не встояла і оцінила пост Віра Брежнєва. У коментарях залишили масу приємних слів.

"Прекрасні", "Красуня на всі 100%", "Іра, ви неймовірна! Така справжня і гармонійно-красива", "приклад жінки, красива і душею і тілом. Ірочка❤", "Іруня, ти богиня! Дуже хороша", "Ірочка! Красуня! Неймовірна. Віє якоюсь особливою силою. Краса. Муза», «яка красива, жіночна фігура», «Купальник вогонь», «дуже красиво-соковитий купальник, ви шикарна жінка», "Принцеса", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Ірина Монатік забула про пристойності і засвітила пишні форми в глибокому декольте: «як же приголомшливо».

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