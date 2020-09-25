Популярный украинский певец Дмитрий Монатик поделился трогательным семейным фото с отдыха в Турции

Как передает Politeka.net, свежий снимок музыкант опубликовал у себя в Инстаграм. На фото Монатик сидел со своей любимой женой Ириной и двумя сыновьями на пирсе, свесив ноги. Семью сфотографировали со спины, в результате чего не удалось рассмотреть лица детей исполнителя. Как известно, Монатик скрывает своих детей и не показывает их лица в соцсетях.

«Ну вот... Кажется отдохнули... Пора начинать #НовыйРитм», - подписал артист фото, намекая, что пора возвращаться домой.

За час его фото собрало более 25 тысяч лайков. В комментариях ему оставили массу приятных слов.

«Обожаемые», «Любимые», «Крутыши», «Какие классные», «Счастья вам», «Какая красивая семья», «Волшебные», - пишут пользователи сети.

Отметим, что на днях поклонники Монатика заподозрили его жену Ирину в третьей беременности. Красотка опубликовала фото в зеленом купальнике, который обтянул небольшой животик. Пользователи сети предположили, что семья исполнителя может ждать пополнения.

«И никто не написал, что Ирина ждет пополнения?)», «Беременна», «О, девочку ждёте?», «Есть подозрения, что вы беременны», - пишут пользователи сети.

Напомним, что жена Монатика в купальнике показала бюст во всей красе, даже Астафьева и Дорофеева оценили: жаркое фото.

Также Politeka писала, что фигуристая жена Монатика в купальнике сразила наповал, Брежнева не устояла.

А еще Politeka сообщала, что пышногрудая жена Монатика ослепила формами на отдыхе в Турции: "сногсшибательная дама".