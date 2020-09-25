Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардаш'ян, показала себе в незвичайному вигляді

На фото красуня здалася в сорочці і топі. Зірка без сорому демонструвала свій бюст, а волосся залишила розпущеним. Омович сиділа за столом і їла пасту, дивно дивлячись на вміст в тарілці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Непогано", - було підписано фото у вигляді чорно білого мема.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, але так і хочеться сказати: "О, Боже, що сталося?".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Олена Омович блиснула засмаглим тілом в білому бікіні з пікантним вирізом.

На одному з таких фото ефектна модель з засмаглою шкірою показала себе на відпочинку. Білий купальник вигідно підкреслив її пишні форми, на радість фанів моделі.

Ми писали, що відома модель Олена Омович повеселилася в ліжку в білій білизні.

Цього разу Олена вбила образом в Білій білизні, позуючи з ноутбуком в руках на ліжку. Фанати відразу почали активно коментувати фотографію, де Омович практично нічого не прикрила, а тільки демонструвала.

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