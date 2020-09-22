Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, повеселилась на съемке с гамбургером в руках

Эффектная модель постоянно эпатирует публику своими появлениями в новых нарядах. Как правило, стройная девушка не скрывает, что ей нравится внимание, она также дерзко высказывается в социальных сетях и не скрывает достоинств своего тела.

Омович подчеркивает упругие формы благодаря откровенным нарядам, оголяющим ее грудь, а также эффектным мини, совсем не скрывающими ее длинные и тощие ноги. Алена рассказывает, что сделала пластику ягодиц и груди, поэтому ей нравится данный внешний вид после изменений.

Девушка на одном из фото примерила короткое мини нюдового оттенка. Наряд со стяжками на ягодицах и груди удачно показал все изгибы модели, которая выглядит очень подтянутой и загорелой. Также можно заметить пирсинг на сосках звезды, которая засветила его, так как позировала без лифчика.

«Эмоции типичной девушки 😂 Сначала сожрать бургер, в потом со злостным видом тыкать фак, отвечая на вопрос подруги «да это не второй подбородок, просто воды на ночь много выпила»😂», - написала модель

Вот как реагируют фанаты:

«Ты же писала пост что не ешь мясо ? 😕», «У тебя там стена поплыла немного возле правой булки)», «Какие булочки», «Однозначно фотка круче 😃🔥🔥🔥», «тату крутое, границ соблазна нет👏», «Sexy and perfect 👌🔥🔥😍😍😍», «Совсем без скромности малышка😍❤️», «Сколько здесь булочек😡»,Алена самая крутая 🔥всегда на позитиве, всегда солнышко,не смотря ни на что», «Gorgeous 😍❤️🔥».

Ранее мы также писали, что каждое фото модель получает несколько сотен комментариев с самым разным содержанием. Так как девушка знает, как привлечь внимание к себе, никто не остается равнодушным. Обладая стройной фигурой и пышными формами, Омович часто демонстрирует кадры, на которых примеряет пикантные и весьма смелые наряды.

Однако, поскольку девушка сделала грудь и поставила импланты в ягодицы, многие уверены, что вся красота Алены также не настоящая. В частности, девушка также сделала нос, губы и скулы, потому ее часто называют куклой. В бежевом костюме, удачно подчеркнувшем ее упругую грудь, девушка выглядела очень необычно.

Ее фигура с тонкой талией в модном и новом наряде и стала причиной бурных обсуждений под постом.

Напомним, украинская Кардашьян в бикини устроила влажные игры, кадры для сильных духом.

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