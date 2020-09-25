71-річна Алла Пугачова вразила ідеальною формою в стильному вбранні
Як передає Politeka.net, фото, яке викликало фурор, було опубліковано на фан-сторінці в Instagram. (Щоб подивитися - проскролльте вниз новини)
На знімку Пугачова відображена у вузьких чорних брюках, біло й блузі з пишними ажурними рукавами і чорній блискучій накидці. Волосся Примадонни укладені кучерями. Макіяж зроблений з акцентом на очі, губи лише злегка підведені помадою натурального відтінку. Образ доповнюють масивні кільця.
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Такий образ Алли Пугачової зібрав багато компліментів. Користувачі Мережі відзначають, що вона тримає себе в чудовій формі.
"Ви чудово виглядаєте молодець, так тримати", "в прекрасній формі", "чорно біле, дуже освіжає! Строго і ошатно! Вам йде!", "Прекрасна жінка. Тричі матуся», "Класна бабуля!!!", "Всім би так бабусям виглядати!", "Молодець і розумничка", "Аллочка запальничка", "бездоганне почуття смаку!", "Бабуся-бабулечка!", "Тричі бабуля", "На зло всім ворогам, невимовна краса", - захоплюються артисткою в мережі.
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