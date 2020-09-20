Российский юморист Максим Галкин похвастался своей женой Аллой Пугачевой, восхитив фанатов

На кадрах Алла стояла в платье и теплой кофте. Образ звезда дополнила ботинками. Пугачева стояла в колготах, а волосы были распущенными. Под кофтой можно увидеть сумочку. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ах, какая красотка", - сказал за кадром Галкин.

"Отхватил себе жар-птицу", - сказала в ответ Пугачева, после этого задрала одну ногу за вторую, позируя перед камерой.

Фанаты посмотрели ролик почти миллион раз и написали комментарии:

"Максим вернул А.Б.молодость", "Алла, умничка! Всем бы так выглядеть и иметь столько энергии в таком возрасте!!! Респект", "Простите ...но наполнило ту актрису из Бриллиантовой руки", "Отлично выглядите Алла Борисовна", "Господи, я забыла как дышать, Аллочка Борисовна, это отпад всего!))))) Наша любовь", "Ах, какая женщина , какая женщина ....", "Алла шикарная ! Долгих лет жизни, счастья и любви вашей прекрасной семье!", "Все хорошо, но с пластикой перебор. Возраст видно, но ее задору позавидуешь".

Сообщалось, что семилетние двойняшки певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина, Лиза и Гарри, стали уже звездами соцсети, несмотря на возраст.

Малышку засняли крупным планом: Лиза с распущенными волосами позировала в белой футболке с нашивками в виде диких кошек. Белокурая дочка артистов кротко улыбнулась в камеру.

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