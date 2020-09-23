Российская певица Алла Пугачева поразила уставшим видом на мероприятии

Как передает Politeka.net, снимок измученной Пугачевой появился на одной из фан-страничек звезды в Инстаграм. На фото Пугачева с поплывшим макияжем и уставшими глазами держала в руках микрофон. На ее плечах были чьи-то руки. Выглядела артистка болезненно бледной.

«Я жизнь пою, мне счастья не прощают…», - подписали снимок авторы канала.

За несколько часов пост с Пугачевой собрал более 2 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу слов поддержки.

«Не надо отвлекаться на негатив ,он всегда будет. Хорошего и доброго больше», «Да, как ни стараешься не обращать внимание на общественное мнение, а всё равно обидно... К сожалению», «Все Вас любят. Талант нельзя спрятать. Пойте и пойте. Мы Вас любим», «Забейте на всех, и будьте счастливы!», «Вы прекрасны Алла. Живите долго и счастливо. Не надо обращать внимания на несчастных людишек», «Лицо как у куклы, уже не узнать», «Алла Борисовна, не обращайте внимания на дураков», «Аллочка люди завистливые не умеют радоваться чужому счастью потому и не прощают», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Пугачева делала подтяжку лица, включая пластику подбородка, век, а также подтяжку лица в области лба.

Напомним, что Пугачева в черных колготках задрала ногу перед Галкиным, с пластикой перебор: "Отхватил себе...".

Как сообщала Politeka, шаловливые дети Пугачевой и Галкина покорили ангельскими улыбками в кругу семьи: «Что-то замышляют».

Также Politeka писала, что выяснилось, как будет выглядеть дочь Пугачевой и Галкина в 17 лет.