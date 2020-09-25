Відома модель Кортні Кардаш'ян показала себе в незвичайному вигляді в Парижі

На фото Кортні здалася в блискучій сукні в підлогу, залишивши тільки відкритими плечі. Можна відразу помітити, що зірка не носить білизну, адже бретелей не було видно. Модель залишила волосся розпущеним, а в руках тримала букет троянд. Красуня спокусливо позувала на балконі, демонструючи свою бездоганність. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сьогодні ввечері в Парижі", - підписала фото красуня.

Фанати поставили понад 600 тисяч лайків і написали коментарі:

"Як потрапити в Париж, хоча вони відкриваються?", "Життя в рожевому", " Хай буде з тобою завжди щастя, Кортні ..", "Кортні, я люблю тебе", " Париж-завжди гарна ідея. Я зухвало хочу поїхати!", "Королева Парижа", "життя було краще до вірусу, блін"," Почекай, боже, вона вбиває. І вчасно до сьогоднішнього випуску", "найцікавіша жінка для погляду", "Кортні + Париж = ідеальне поєднання".

Повідомлялося, що знаменита американська світська левиця Кім Кардаш'ян розповіла про свій перший за останній час вихід в люди і підкорила новим відвертим образом.

Судячи з фотографій, святкування пройшло відносно скромно і в сімейному колі.

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