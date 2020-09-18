Известная модель Кортни Кардашьян показала себя и рассказала о своей философии

На фото красотка показалась в блузке и коротких шортиках, стоя возле большой книги с фотографиями. Кортни волосы собрала в хвост, а образ дополнила босоножками на каблуке. Звезда на нескольких кадрах показала, как рассматривает фотографии в фотокниге. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Переверните страницу или закройте книгу", - написала Кортни под фотографией в социальных сетях.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Эта уютная шикарная комната - это все", "клянусь, она становится все моложе и моложе", "Самая красивая и натуральная Кардашьян", "Правда, теперь вы со Скоттом для своих детей!", "Ее лицо выглядит по-другому или я приставал?", "Солнце в пасмурный день", "Можете ли вы быть еще ОЧАРОВАТЕЛЬНОЙ?", "Красивая ты и красивый фон".

Сообщалось, что известная модель Кортни Кардашьян показала себя и подружку, а также рассказала о празднике.

На фото Кортни показала себя в купальнике в горошек, который был преимущественно из веревочек. Рядом можно увидеть подругу Кардашьян, которая лежала в купальнике другого фасона, но аналогичной расцветке. Девушки находились на траве.

Напомним, Кортни Кардашьян еле вместила всю красоту в миниатюрный топ

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