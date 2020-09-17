Знаменитая светская львица Ким Кардашьян показала, как они с сестрами выглядели в купальниках 14 лет назад

Звезда американских реалити-шоу решила вспомнить молодость и поделилась архивным семейным фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке молодая Ким позирует рядом со своими сестрами Кортни и Хлоей. Судя по всему, девушки сидят на борту яхты. Все три красотки позируют в открытых купальниках-бикини, которые позволяют рассмотреть их фигуры во всех подробностях. Судя по тому, как выглядят сестры, в те времена они еще не так сильно увлекались пластическими операциями.

На фото все трое роковых красоток выглядят гораздо свежее и естественнее, чем на всех своих новых снимках. Также на их лицах минимум косметики.

Поклонники звезд не оставили фото без внимания и буквально засыпали сестер лайками и комплиментами.

Ранее мы писали, что на новом фото Ким сидит прямо на полу и фотографирует себя со вспышкой в зеркале. На ней довольно оригинальный наряд в виде черного кожаного комбинезона с короткими шортами. Глубокое декольте так и приковывает внимание к пышной груди красотки. Дополняют образ дивы высокие серые сапоги и крошечная черная сумочка.

Ким оставила свои роскошные волосы распущенными и подчеркнула свои знойные черты лица макияжем в темных тонах.

Напомним, знойная Ким Кардашьян затянула необъятные формы в кожу и уселась на пол: «так и приковывает взгляд».

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян похвасталась загорелыми формами в тоненьком топе.

Также Politeka писала, что Кортни Кардашьян не удержалась и похвасталась своей "женой" в купальнике.