37-річна німецько-турецька актриса Мер'єм Узерлі, який готується стати матір'ю вдруге, вразила ніжним кадром

Як передає Politeka.net, зворушливим фото актриса поділилася у себе в Instagram в розділі "Сторіз".

На знімку Узерлі ніжно притискає до себе дочку Лару.

Батьком дівчинки є турецький бізнесмен Джан Атеш. Пара розлучилася в серпні 2013 року, коли Узері була вагітною. Свої відносини офіційно вони так і не оформили. У підприємця вже є діти від попереднього шлюбу. До того ж Мер'єм хотіла народити дитину в рідній країні і не планувала залишатися в Туреччині, що не влаштувало Атеша.

Як відомо, зараз Мер'єм Узерлі знову вагітна. Артистка приховує ім'я батька дитини. Однак вона розповіла. Що коханий вже переїхав до них з донькою в Німеччину з США.

"Я зараз не одна. У моєму житті є дехто... я закохана! Він-американець. Переїхав до Німеччини з США до нас з Ларою", — розповіла в одному з останніх інтерв'ю Узерлі, правда, зазначила, що з весіллям не поспішає і пояснила причину: "як тільки я відчую, що готова, - вийду заміж. Але ми живемо в різних умовах пандемії коронавірусу. Я не мрію про весілля з 20-30 гостями в масках. Пізніше подивимося, як воно буде", - поділилася артиска.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі з "Величного століття" зізналася у вагітності, фото майбутньої мами: "З'явиться на світ в..."

Ще Politeka писала, як в реальному житті виглядають Мер'єм Узерлі, Нур Феттахоглу та інші султанші "Величного століття": "найкрасивіша з них..."

Також Politeka повідомляла, що Мер'єм Узерлі з "Величного століття" в одній майці приголомшила ніжною красою: "Ангел»