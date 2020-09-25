33-річна українська співачка Санта Дімопулос, колишня солістка групи "ВІА Гра", приголомшила правдою про стосунки учасниць колективу

Хоч Санта пробула в групі всього один рік, але досі шанувальники задають їй питання, як це - брати участь в цьому відомому колективі, що продюсує Костянтин Меладзе, пише "СтарХит".

Дімопулос чесно зізналася, що теплих відносин серед дівчат не було, втім як і будь-якої дружби, тільки робота, що виливалася в суперництво.

«У мене там не було друзів. Я питала про це у Кості. Він сказав, що з самого початку так склалося, що дівчата не дружать. Мені це здавалося дивним, оскільки я людина східна, відкрита, звикла до тепла в спілкуванні", - поділилася зірка.

Санта зазначила, що не вважає себе найуспішнішою "екс-ВІА Грою". Цей статус, на її думку, належить Вірі Брежнєвій, дружині Меладзе.

"Звичайно, Віра - найуспішніша солістка. Це тому, що у неї є Костя Меладзе. При цьому вона, звичайно, володіє харизмою. Може притягувати до себе людей, викликає позитивні емоції. Також Свєта Лобода дуже великих успіхів домоглася", - уточнила Дімопулос.

Відзначимо, останнім часом Санта розширила поле своєї діяльності, відійшовши від тільки співочої кар'єри. Вона займається бізнесом, веде блог в соціальних мережах, а також часто з'являється на телебаченні. Зокрема, є учасницею шоу "Танці з зірками".

Раніше ми повідомляли, під час останнього ефіру танцювального шоу запрошена ведуча Іванна Онуфрійчук, розповіла, хто, на її думку, може стати переможцем цього сезону "Танців з зірками".

Зокрема, їй дуже сподобалася пара Надії Мейхер, але серед фавориток, без сумнівів, Санта Дімопулос, яка в минулому займалася бальними танцями.

"Припускаю, що і переможницею "Танців" стане саме вона. Адже перші два ефіри пара Санти танцює просто бездоганно, вони дуже ретельно готуються... До них взагалі немає претензій, і цій парі поки немає рівних на паркеті», - заявила ведуча.

Нагадавши, нова зірка "Танців з зірками" Санта Дімопулос підкорила формами в екстремальному декольте.

Як повідомляла Politeka, гаряча Санта Дімопулос пристрасно притулилася до екс-партнера Кравець з «Квартал 95»: «красива пара».

Також Politeka писала, що красуню Санту Дімопулос з " ВІА Гри "боляче вкололи за фото з підросла донькою:"шкода, не красуня".