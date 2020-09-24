Известный российский актер и шоумен Гарик Харламов удивил внешностью

Российский комик поразил поклонников измененной внешностью, передает Politeka.net. В таком образе артиста узнать просто нереально. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Гарик позировал в машине в кепке, и больших очках. Больше всего удивил старый вид шоумена, а в частности, седая борода.

На видео Харламов представился дедом Макаром. По его словам, он стоит в пробке, в которой стал осуждать смыслы разных выражений, а также последние новости, в частности, и затронул тему измены Тарзана Наташе Королевой.

За час пост собрал почти 200 тысяч просмотров и много комментариев.

"Надо про деда снять фильмец! Отличная задумка!🙌🙌🙌😁", "Почаще выходи дед!)))", "А где же политическая беседа от деда Макарова?", "Почаще выходи на связь Макарыч 😂", "Про электриков", "Аж поперхнулся деда", "классный дед", " В ногах правды нет.... Она где-то между.... 🤔", "Клуб шашечников когда открывается???😁", "Господин Макаров выезжайте почаще! Я кстати тоже переболел!)", "Гарик, какой ты классный дед🔥😍", "Модный дед😎", - написали пользователи сети.

Напомним, Гарику Харламову после расставания сразу же приписали роман с российской актрисой и блогером Яной Кошкиной, которую, якобы, видели рядом с шоуменом на вечеринке у Ляйсан Утяшевой.

Теперь же Харламову сватают эффектную актрису Настасью Самбурскую. Как призналась сама Самбурская, недавно она прочла в СМИ, что у нее роман с Харламовым, хотя она видела комика всего пару раз в жизни.

Напомним, что Харламов напугал переменами во внешности после болезни, красноречивые кадры: «Вот такая побочка…».

Как сообщала Politeka, Харламов после развода с Асмус «слетел с катушек», изменившись до неузнаваемости: «Гусар».

Также Politeka писала, что Харламов показал, как на его внешности сказался перенесенный вирус, даже Асмус не узнает: "Это кто?"