Известный российский актер и шоумен Гарик Харламов поразил поклонников резкими переменами во внешности

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Гусар», - коротко подписан снимок.

Уточним, что актер позирует в новом для себя образе, в который решил «перевоплотиться» ради новой роли. Однако поклонников звезда решил избавить от возможности что-либо говорить, поскольку кадр был опубликован в Сторис.

До этого мы рассказывали, что российский шоумен и бывший муж актрисы Кристины Асмус Гарик Харламов показал неожиданные «побочные эффекты китайского вируса»

Накануне экс-возлюбленный Кристины Асмус сообщил, что режим самоизоляции завершился. Стало быть, он выздоровел. Гарик опубликовал видео, снятое в машине. На кадрах видно, как шоумен подпевает песне. "Мир прекрасен. Не болейте", – обратился Харламов к подписчикам.

На этот раз Харламов решил показать «побочку» короны. Шоумен опубликовал свое фото, обработанное в популярном приложении, которое изменяет внешность. Харламов и на этот раз не упустил случая пошутить.

На фото внешность Харламова очень изменилась, пожалуй узнать его таким было бы трудно и Кристине Асмус

Напомним, располневший Харламов зажег в машине, огорошив видом после тяжелой болезни: "Как медведь из берлоги".

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