Чоловік Алли Пугачової Максим Галкін розчулив кадрами з маленькою донькою на руках

Кумедне сімейне відео з відомим російським шоуменом і його малятком з'явилося на одному з фан-акаунтів в Instagram. Про це пише Politeka.net. (Щоб подивитися-проскролльте вниз)

На кадрах відображено, як схвильований Галкін тримає на руках доньку і каже по телефону. Шоумен при цьому виглядає дуже зворушливо. За кадром чути голос Пугачової. «Лізонька», - говорить вона.

У Мережі відзначають, що дитина просто копія Галкіна. Також виникли питання не третій чи це спадкоємець зіркових батьків. Однак, очевидно, що це просто архівне відео, коли Ліза була ще зовсім маленькою.

"Це третя дитина?", "Ну така лапушка, мила", "така ж ти смішна, дівчинка моя", "Очаровашка", "татові очі", "Ну наскільки цікава Малятко👍дивитися і милуватися, чесне слово", "вона взагалі дуже цікава дитина. І зовнішність незвичайна", " у таких хороших батьків, має бути семеро...", "Яка солодка", "Ой, ну Лізонька просто принадність! Такий здивований погляд на дзвінок!", "Чудовий батько! Прекрасна дитина!", "Вони дуже добре виглядають", "краса яка❤", "Максим, цілком занурений в нескінченні клопоти про дітей", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, оскаженілі сусіди ополчилися на Пугачову: "на камеру вдає з себе пристойну, а насправді...".

Як повідомляла Politeka, пустотливі діти Пугачової і Галкіна підкорили ангельськими посмішками в колі сім'ї: «щось замишляють».

Також Politeka писала, що змучений Галкін обмовився про дітей-школярів від Алли Пугачової.