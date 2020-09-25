Муж Аллы Пугачевой Максим Галкин умилил кадрами с маленькой дочкой на руках

Забавное семейное видео с известным российским шоуменом и его малышкой появилось на одном из фан-аккаунтов в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз)

На кадрах запечатлено, как взволнованный Галкин держит на руках дочку и говорит по телефону. Шоумен при этом выглядит очень трогательно. За кадром слышен голос Пугачевой. «Лизонька», - говорит она.

В Сети отмечают, что ребенок просто копия Галкина. Также возникли вопросы не третий ли это наследник звездных родителей. Однако, очевидно, что это просто архивное видео, когда Лиза была еще совсем маленькой.

«Это третий ребенок?», «Ну такая лапушка, милая», «Такая ж ты смешная, девочка моя», «Очаровашка», «Папины глазки», «Ну насколько интересная малышка👍Смотреть и любоваться, честное слово», «Она вообще очень интересный ребёнок. И внешность необычная», «У таких хороших родителей, должно быть семеро...», «Какая сладкая», «Ой, ну Лизонька просто прелесть! Такой удивленный взгляд на звонок!», «Замечательный отец! Прекрасный ребёнок!», «Они очень хорошо смотрятся», «Прелесть какая❤», «Максим, целиком погруженный в бесконечные хлопоты о детях», - пишут в комментариях.

Напомним, взбешенные соседи ополчились на Пугачеву: "На камеру строит из себя приличную, а на самом деле...".

Как сообщала Politeka, шаловливые дети Пугачевой и Галкина покорили ангельскими улыбками в кругу семьи: «Что-то замышляют».

Также Politeka писала, что измученный Галкин оговорился о детях-школьниках от Аллы Пугачевой.