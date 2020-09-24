Максим Галкин в халате показал, как отправляет в школу их с Аллой Пугачевой детей

Забавное семейное видео с известным российским шоуменом и его малышами появилось на одном из фан-аккаунтов в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На кадрах можно увидеть, как Галкин, одетый только в белый халат, развлекается с юными Лизой и Гарри. Дети явно готовятся отправиться в школу и уже одеты в форму. Однако, их папа не хочет отпускать их так просто.

«Внимание, внимание! Поднятие школьников. Вы в каком классе учитесь?», - интересуется Галкин, а затем по очереди берет детей на руки и со словами: «В школу, в школу», куда-то их несет.

Поклонники звездного семейства тут же принялись комментировать видео.

«Да Максим конечно настоящий папа!!», «Максим, вы настоящий мужчина!!! Всегда рада за вашу семью, дети красивые, Алла счастливая и классная. Удачи вам во всём и всех благ», «Какое трогательное видео! После таких проводов в школу и учиться больше желания!», «Такие хорошенькие, учитесь, взрослейте на радость родителям!», «Приятно смотреть на счастливую семью», «С таким папой скучно не бывает», «Лиза само совершенство», «Вы Максим восхитительный папа. Повезло вашим деткам!», - пишут люди.

Напомним, взбешенные соседи ополчились на Пугачеву: "На камеру строит из себя приличную, а на самом деле...".

Как сообщала Politeka, шаловливые дети Пугачевой и Галкина покорили ангельскими улыбками в кругу семьи: «Что-то замышляют».

Также Politeka писала, что измученный Галкин оговорился о детях-школьниках от Аллы Пугачевой.