Відома модель Кайлі Дженнер показала себе в незвичайному образі, захопивши фанатів

На фото красуня позувала в штанях і білому топі. Кайлі зібрала волосся в хвіст, які були бірюзового кольору. Зірка стояла біля автомобіля і показувала свій плоский животик. Дженнер рукою взялася за голову, а образ доповнила яскравим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

"Волосся вогонь", - підписано фото.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Елегантна", "чудова і мила дама", "приголомшливе видовище".

Повідомлялося, що відома модель, бізнесвумен Кайлі Дженнер в красивому купальнику показала свої соковиті достоїнства.

Ідеальна брюнетка показала свої достоїнства в різних позах. Сірий ліфчик з вирізами під грудьми, трохи відкривав види на округлості, які продемонструвала без сорому на радість фанатів.

Ми писали, що відома модель, бізнесвумен Кайлі Дженнер записала сторіз, яке тут же розлетілося по мережі.

Модель одягла світлий спортивний костюм. топік з глибоким декольте обтягнув пишні груди красуні.

Нагадавши, Кайлі Дженнер спокусливо нагнулася, ледве утримавши "подружок" в бікіні

Також Politeka писала, що кокетлива Кайлі Дженнер вбила апетитними формами в чорній білизні

А ще Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер в розпусній сукні без білизни з ніжністю помацала себе



