Известная модель, бизнесвумен Кайли Дженнер покорила видами в красном платье

Фанаты звезды опубликовали кадры в своей группе, пишет Politeka.net. Модель на видео позирует в роскошном длинном платье с глубоким декольте и длинным разрезом на юбке. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Соблазнительница поиграла прелестями на камеру. Звезда выставила ножку из длинного разреза, погладив бедро рукой. Ракурс был интересным и, казалось, что красотка была без белья.

Кайли подвигала головой, будто собираясь откинуть свои длинные черные локоны.

Декольте также притягивало взгляд, тем более акцента прибавляло сверкающее украшение.

Модель эффектно прошлась, едва удерживая пышную грудь. Ее ножки смотрелись роскошно в туфлях на длинной шпильке.

В общем образ вышел просто идеальным и очень жарким.

"Пламя", - отметил пользователь сети.

За два часа пост собрал более 700 лайков и немного комментариев, где люди высказывали свое восхищение не только внешности Дженнер, но и подобранной песни авторами.

Напомним, Кайли Дженнер предстала в ультра-коротком топе, который обтянул ее грудь.

Благодаря длине можно хорошо рассмотреть упругий живот и тонкую талию Кайли. Звезда сделала акцент на изгибе благодаря блестящему и золотистому пояску.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер позировала в кружевном белье, эффектно изогнувшись на камеру. При этом образ красотка дополнила распущенными волосами и канатом, который обвязала вокруг себя.

Пользователи сети бурно отреагировали на раскованность звезды и написали ей массу приятных слов.

Напомним, красотки Кайли и Кендал Дженнер соблазнительно присели на корточки в мини-платьях

А еще Politeka писала, что Кайли Дженнер выставила сочные объемы из огромного выреза

Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер без стыда потрогала себя за бюст в неприличном наряде