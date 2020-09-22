Известная модель Кайли Дженнер похвасталась упругими формами в черном лифчике

Знаменитая модель и популярная бизнесменша всегда привлекает внимание к себе самыми разными выходками. Кайли продолжает заниматься собственным брендом косметики, поэтому в ее профиле не так много новых кадров.

В Инстаграме звезды все чаще мелькают рекламные фото, но ее снимки, на которых модель подчеркивает достоинства, продолжают бурно обсуждать. После рождения дочери Кайли худела целый год, пытаясь привести фигуру в порядок, поэтому ее фигура не оставляет равнодушными никого.

На одном из своих фото Дженнер примерила оранжевые джинсы с заниженной талией и аппликацией, а вместо верха надела бра. Образ в стиле 00-х получился очень смелым и эффектным, поэтому пользователи сети написали сотни комментариев:

«Вoy выглядишь так хорошо .... 🙌», «В порядке, этот вид просто потрясающий», «Что происходит», «Вы похожи на @arianagrande на этой картинке 💋❤️», «Крошка не умеет останавливаться🔥🔥», «Цели тела❤❤», «Откуда вы пришли. Ты такая красивая, дева с небес», «Люблю Кайли», «Здесь почти как Ариана Гранде», «Похоже на юную Ким К».

До этого девушка показала себя в новом образе, порадовав фанатов.

На фото Кайли позирует в длинных штанах с разрезами по бокам и коротеньком топе. Красотка оставила волосы распущенными, а сама шла по улице. Дженнер уверенно держалась, эпатируя публику. На втором кадре звезда стояла уже у автомобиля, показывая идеальный животик, а рукой держалась за дверь.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Чертовка", "Как кукла Барби", " Красиво в. Нет. Это хорошо. Сила. И неодушевленный к лицу. Госпожа. Вы", "Какая сексуальная девушка", "Я буквально одержим этим взглядом так долго", "С годами она стала более толстой", "это сочетание совершенства", "Эта картинка лучше".

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