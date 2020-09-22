Известная модель Кайли Дженнер показала себя в горячем образе, восхитив фанатов

На фото Кайли показалась в бикини, которое еле вместило пышные формы. Красотка соблазнительно нагнулась, демонстрируя эффектную фигуру и соблазняющие места. Модель взялась руками за волосы, делая фото максимально жарким. На втором кадре Дженнер уже потянула за золотистую часть купальника. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 15 тысяч лайков и написали комментарии:

"Вы прекрасно выглядите, девочка", "Ты очень красивая, элегантная, сексуальная и элегантная", "Навсегда одна из моих любимых фотосессий с ней", "Она лучшая", "Так красиво и сексуально. Кайли Дженнер", "У тебя прекрасное тело", "Привет, красавица", "спасибо, что пришли со мной", "Драгоценная, я хотел спросить тебя, как ты? Но я вижу тебя ...", "Спасибо, это мой новый главный экран".

Сообщалось, что известная модель, бизнесвумен Кайли Дженнер покорила видами в красном платье.

Соблазнительница поиграла прелестями на камеру. Звезда выставила ножку из длинного разреза, погладив бедро рукой. Ракурс был интересным и, казалось, что красотка была без белья.

Напомним, Кайли Дженнер подчеркнула роскошный бюст пикантным корсетом с вырезами

А еще Politeka писала, что шаловливая Кайли Дженнер без белья эффектно присела на корточки

Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер раскрепостилась, сжав бюст руками перед своими "близняшками"



