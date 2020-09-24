"Раньше такой не была"

41-летняя певица Ани Лорак удивила лишними "складочками" и непонятными телодвижениями на сцене

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц артистки в Инстагарм опубликовали видео с ее выступления на Дне города в Корсакове. Каролина обтянула пышную фигуру в комбинезон серебристого цвета, который, судя по многочисленным комментариям, ей совсем не идет (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Не менее поражает и поведение певицы: Лорак делала "дерганые" движения и неистово крутилась, а ее мимика вообще сносит крышу.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, удивляясь метаморфозам, которые произошли со звездой:

"Каролинка за карантин поправилась 😉"

"Костюм этот больше полнит... Она как огромная в нём... )" - "я её видела в этом костюме, была на концерте, абсолютно согласна, в других костюмах шикарна, а в этом огромная"

"Есть в ней неуклюжесть конечно...."

"Четко под Лопез косит!!!!!один в один,те же движения!!!!"

"Что с ней?🙈она раньше такой не была🤣"

"Ужасно!!! Будто с дурдома сбежала. Странное видео"

"Бесит её эти кривляния конечно. Хотя её очень обожаю"

"Тина Тернер так прикалывалась... Лорак не идет..."

"Она что, больная???"

"Шикарная даже если и поправилась. Ей идёт"

То, что Лорак поправилась, подтверждают и другие кадры. В частности, один из российских телеканалов разместил в YouTube видеосюжет, снятый 21 сентября. На нем видно, что у Каролины появился второй подбородок. Конечно, это может быть результатом неудачного освещения, однако, даже сама Ани недавно заявляла, что набрала лишние килограммы за карантин.

Певица раскрыла детали своей новой диеты: "Я сейчас стараюсь не есть после шести вечера. После семи вечера вообще отказываюсь от пищи. Пью только воду. И жду, когда начнутся концерты. Потому что нагрузку на сцене ничем не заменить. Надеюсь, вскоре нам разрешат выступать".

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