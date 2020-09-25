Ведуча тревел-шоу " Орел і Решка" Настя Ивлеева здивувала своєю зовнішністю
Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала в мікроблозі "Instagram" фото і сторіз, які викликали бурхливу реакцію.
На фото Настя Івлєєва відображена в світлому піджаку поверх тісного білого в'язаного топа. На голові у неї косинка, у вухах – сережки-кільця.
Так, декому з фолловерів Івлєєва на нових кадрах нагадала британську співачку Дуа Ліпу.
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"Сьогодні вранці дивилася твою сторіз і першою думкою було: «О Дуа Липа... аа.. Че Російська? Ой, це ж Настя", "ти схожа на Дуа Ліпу", - пишуть в коментарях.
Крім того, хтось звернув увагу на груди телеведучої, зазначивши, що вони ніби стала більшими.
"Сіськи виросли чи що?» ,- пишуть у коментарях.
Загалом Настя Івлєєва в такому образі отримувала масу компліментів.
"Ти така красива", "Чому така красива і класна", "яка красива", "красуня ❤️ відвал бошки просто 🔥", "Кайфова", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, що Настя Івлєєва одягла соковиті форми в крихітний купальник:»яка ляля".
А ще Politeka писала, що напівроздягнену Настю Івлєєву підняли на сміх за фотографії в обносках: «Стиль Тарзана».
Також Politeka повідомляла, що зухвала Настя Івлєєва в напівпрозорій блузі засвітила зайву частину тіла:"гармата".