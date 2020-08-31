Российская телеведущая Настя Ивлеева из проекта «Орел и Решка» похвасталась роскошной фигурой в купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Да блин😂 ожидание и взгляд со стороны», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных снимках Ивлеева позирует в крохотном черном купальнике и кепке, излучая красоту и женственность. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вау, какая ляля», «Круто когда своя естественная красота вот такая😍», «Это прям точно ожидание и реальность», «машина для любви», «пушка», «крашиха», «просто бомба», «Где грудь блеть, была больше», «богиня», - пишут они.

Как сообщалось ранее, российская блогерша и звезда шоу «Орел и Решка» Настя Ивлеева «засветила» соведущую нового сезона популярной тревел-программы.

На одном из кадров Настя «держит» на руках свою близкую подругу Юлию Коваль, которая стоит, повернувшись к банкомату. На втором снимке Юлия представлена крупным планом, спящая в самолете, а на третьем Ивлеева, сидя на полу в аэропорту, показывает сердечко руками на фоне подруги.

Напомним, Ивлеева из «Орла и Решки» ошеломила кадрами из отеля, Галкин заинтриговал: «Не забудь под кровать заглянуть».

Как сообщала Politeka, Ивлеева из «Орла и Решки» ошарашила перевоплощением: с увеличенной грудью, новым лицом и в образе гопника.

Также Politeka писала, что Настя Ивлеева из "Орла и решки" грубо наехала на Регину Тодоренко.