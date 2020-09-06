Известная телеведущая Настя Ивлеева, звезда "Орла и Решки", показала себя в необычном образе
На фото Настя позировала в штанах, туфлях и полупрозрачной блузе, через которую можно увидеть личфик красотки и живот. Звезда стояла перед зеркалом на фоне полок с обувью и снимала себя на телефон. Волосы красотка собрала в косички, а сама смотрела в гаджет. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не писали комментарии под публикацией, так как они были закрыты, но так и хочется сказать: "Пушка, госпожа в здании". Зато поставили более 120 тысяч лайков.
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Сообщалось, что Настя Ивлеева удивила поклонников неожиданной сменой прически.
На новых селфи Ивлеева позирует с непривычной для себя прической. Ее короткие волосы уложены в ретро-стиле с «прилизанным» верхом и слегка завитыми вверх концами. Звезда дополнила свой образ легким макияжем, который идеально подчеркнул черты ее внешности.
Мы писали, что российская телеведущая Настя Ивлеева из проекта «Орел и Решка» похвасталась роскошной фигурой в купальнике.
«Да блин😂 ожидание и взгляд со стороны», - коротко говорится в сообщении.
На опубликованных снимках Ивлеева позирует в крохотном черном купальнике и кепке, излучая красоту и женственность. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
Напомним, Ивлеева из "Орла и Решки" засветила новую компаньонку
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